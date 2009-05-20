Ульянченко - остання лінія оборони Ющенка

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента “останньою лінією оборони” Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“Це призначення було очікуваним. Це остання лінія оборони ЮЩЕНКА перед відходом у небуття”, – заявив експерт.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ також зауважив, що В.УЛЬЯНЧЕНКО буде “на своєму місці”, щоб забезпечити майбутнє В.ЮЩЕНКА після президентських виборів, оскільки вона має хист домовлятися з різними політичними силами. Політолог вважає В.УЛЬЯНЧЕНКО найкращою кандидатурою для виконання такої функції.

Експерт на 100% упевнений, що В.УЛЬЯНЧЕНКО не прагнутиме задовільнити свої амбіції, а працюватиме на користь Президента.

Політолог припускає, що, схоже на те, що В.УЛЬЯНЧЕНКО і найближче оточення Президента підтримують його ідею брати участь у найближчих президентських виборах удруге. Проте М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ також припустив, що, скоріш за все, через пару місяців вони (оточення глави держави) змінять свою точку зору і будуть переконувати Президента у тому, що цього робити не варто.