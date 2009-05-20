Литвин прогнозує протистояння довкола Ющенка

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує протистояння між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і його колишнім найближчим оточенням.

Про це він заявив у інтерв’ю 5 каналу, коментуючи відставку Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента і призначення на цю посаду Віри УЛЬЯНЧЕНКО.

“Слід очікувати боротьбу тих людей, які входили у найближчу команду з самим Президентом”, – сказав він.

За словами голови ВР В.ЮЩЕНКУ “слід остерігатися цього”.

Говорячи про В.УЛЬЯНЧЕНКО, спікер назвав її “системним політиком” і висловив сподівання, що вона зуміє “розмежувати політичне і службове”.

Також голова ВР висловив сподівання, що це призначення зробить роботу Секретаріату і самого Президента більш ритмічною. “Дай Боже, щоб ця заміна призвела до того, щоб більш ритмічно і відповідально працював глава держави”, - сказав В.ЛИТВИН.

Він висловив побажання, щоб не демонструвалося порушення Конституції, і щоб Президент не виступав “у якості експерта”, а був головою держави.

В.ЛИТВИН також сподівається, що “Президент врешті-решт продемонструє, що він є гарантом Конституції.