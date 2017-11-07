Саакашвілі стверджує, що отримав документ щодо легального перебування в Україні

Екс-голова Одеської облдержадміністрації, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від Державної міграційної служби документ, що підтверджує легальність його перебування в Україні. Про це він написав у Facebook і оприлюднив фото документа.

"Сьогодні нарешті отримав від міграційної служби документ, який засвідчує, що я перебуваю на території України легально. Звичайно, я цим не задовольняюся, а добиваюся через суд права відновити моє громадянство", - зазначив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

3 жовтня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що після повернення у нелегальний спосіб Саакашвілі на українську територію правоохоронці почали екстрадиційну перевірку.

3 жовтня адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала заявив, що 11 вересня Саакашвілі звернувся до ДМС з метою отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту, однак відомство не надало відповіді на звернення.

24 жовтня Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати, оскільки немає жодних обставин, які б унеможливлювали ці процесуальні дії.

1 листопада Управління ДМС у Київській області відмовило Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем.

2 листопада Саакашвілі оскаржив рішення ДМС про відмову надати йому політичний притулок.