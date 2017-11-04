Саакашвілі заплатив штраф за незаконне перетинання кордону - адвокат

Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі сплатив штраф у розмірі 3,4 тис. грн за незаконне перетинання кордону. Про це УНІАН повідомив адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала.

"Так, оплатив ще 27 жовтня штраф у розмірі 3,4 тис. грн", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, про його судимість у Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

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10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 204-1 ч.2 КУпАП (незаконне перетинання держкордону). За вчинення такого правопорушення передбачено накладення штрафу в розмірі від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн.

22 вересня Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетинанні кордону і ухвалив оштрафувати його на 3,4 тис. грн.