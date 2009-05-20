Експерти про майбутнє Балоги

Віктор Ющенко призначив новим керівником свого секретаріату голову Київської облдержадміністрації Віру Ульянченко. Окремі експерти пов`язують з цим призначенням сподівання на поліпшення відносин між Ющенком і Тимошенко.

Віра Ульянченко є досвідченим менеджером, відзначив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» директор Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій Єрмолаєв. Те, що президент Ющенко зробив ставку не на молодих перспективних діячів, а на представницю свого найближчого оточення, забезпечить, на думку експерта, комфорт самому главі держави, але не сприятиме підвищенню ініціативності президентського секретаріату.

Єрмолаєв не виключив, що саме Ульянченко мав на увазі її попередник Віктор Балога, коли закидав президентові та його оточенню «кумівство». А отже, спротив новій керівниці секретаріату з боку значної частини чиновників цієї структури, які є висуванцями Балоги, на думку Єрмолаєва, гарантований.

Тим часом, як прогнозують експерти, екс-керівник президентського секретаріату Віктор Балога після відставки буде розбудовувати власну партію «Єдиний центр».

Віктор Небоженко каже, що критикуючи нині главу держави та прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, колишній президентський сподвижник спекулює на розчаруванні населення в «помаранчевій» революції. А створена ним політична сила «Єдиний центр», у разі можливої співпраці з Партією регіонів під час виборчої кампанії, на думку Небоженка, може стати запорукою політичного майбутнього Балоги.

Німецька хвиля