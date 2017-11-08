Сьогодні Рада розгляне низку ратифікацій та законопроект про житлово-комунальні послуги (відео)

Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку законопроектів про ратифікацію міжнародних угод та законопроект про житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, серед питань ратифікації, зокрема, фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Серед іншого, парламент сьогодні має також розглянути проекти постанов щодо призначення премій та стипендій Верховної Радимолодим ученим.