Завтра можуть відбутися зміни в уряді

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН не виключає, що завтра парламент може розглянути ряд кадрових питань, що стосуються змін у складі Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, кадрові питання розглядатимуться в тому випадку, якщо сьогодні ввечері на засіданні ради коаліції фракція “Наша Україна – Народна самооборона” підтвердить свої пропозиції щодо кандидатур на посади в уряді.

Він нагадав, що, згідно з новим Регламентом Верховної Ради, кадрові питання можуть розглядатись за відсутності на пленарному засіданні прем’єр-міністра та кандидатів на посади в уряді.

Разом із тим А.КОЖЕМ’ЯКІН відмовився вказати, які саме кадрові зміни можуть відбутися в уряді.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано постанову про відставку Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем`єр-міністра України.