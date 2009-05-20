Тимошенко з Єхануровим посперечалися, хто з них ламає комедію

Головне контрольно-ревізійне управління заявляє про масштабні порушення Міністерством оборони в земельній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова КРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ на засіданні уряду за результатами перевірки правомірності рішень Міноборони про зміну цільового призначення земель оборони і відмови від їх використання.

«Факти порушень, про які йшла мова на засіданні уряду 22 квітня, не тільки підтвердилися, а й виявилися значно масштабнішими», - сказав М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

За його словами, Міністерство оборони прийняло рішення про зміну цільового призначення 54 земельних ділянок, зокрема 53 рішення було прийнято з порушенням законодавства. «Тільки по одній ділянці, яка передавалася під створення заповідника «Поле Полтавської битви» було рішення Кабінету міністрів, по решті всіх ділянок рішення були прийняті всупереч чинному законодавству», - повідомив він.

М.СИВУЛЬСЬКИЙ уточнив, що загальна площа земельних ділянок становить 263 гектари, ринкова цінність яких оцінюється майже в 1 млрд. грн.

Голова КРУ підкреслив, що під час проведення перевірки робоча група зіткнулася з відмовою чиновників Міністерства оборони в наданні документів і допуску до об`єктів. Ю.ТИМОШЕНКО, почувши про протидію з боку Міністерства оборони в проведенні перевірки КРУ, поставила вимогу М.СИВУЛЬСЬКОМУ написати службову записку, де вказати прізвища чиновників Міноборони для подальшого направлення матеріалів у Генеральну прокуратуру.

«Готуйте подання і лист від мого імені в Генеральну прокуратуру», - сказала прем`єр-міністр.

У свою чергу міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ перервав Ю.ТИМОШЕНКО в той час, коли вона давала відповідні доручення М.СИВУЛЬСЬКОМУ, і зазначив: «Перед тим, як все це зробити, ви спочатку послухайте: у ГЕОРГІЄШУ (керівник Департаменту Міноборони – УНІАН) почали вимагати всі документи, які є в Міністерстві оборони. Їм відповіли: що конкретно вам потрібно? Йому надійшла команда: вибери всі необхідні документи, адже там кілька сотень тисяч документів, які функціонують усередині Міністерства оборони. Ми – специфічне міністерство, тому я вас дуже прошу! Я розумію всі ваші емоції, вам потрібно все це подати, і засоби масової інформації тут, ну втримайтеся трішки. Хай він (М.СИВУЛЬСЬКИЙ) усе доповість, розповість усе, я щось скажу у відповідь, а потім далі ламатимете ось цю комедію».

Прем`єр-міністр у свою чергу попросила Ю.ЄХАНУРОВА утриматися від таких різких зауважень. «Юрій Іванович, по-перше, я думаю, що комедія і ламати комедію будете ви, коли перед силовими структурами відповідатимете, тому я прошу на засіданні уряду слова підбирати. Я керуюся виключно фактами. І що стосується чиновників, які не надають Контрольно-ревізійному управлінню документи, я звертаюся до всіх міністерств, щоб ні в кого навіть не було такої спокуси, оскільки і по ГЕОРГІЄШУ обов`язково на моє ім`я службову записку, і Петро Миколайович (КРУПКО) прошу підготувати на Генеральну прокуратуру викладення цієї ситуації, оскільки це буде в службовій записці», - доручила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мені хотілося б, щоб чиновники не думали, що вони всесильні, і що вони можуть уникнути перевірки, приховуючи документи», - заявила глава уряду.