Єхануров каже, що Тимошенко тягне пустушку

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ наполягає, щоб матеріали про всі порушення в господарській діяльності Міністерства оборони, виявлені Головним контрольно-ревізійним управлінням, були передані до Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

Ю.ЄХАНУРОВ вважає, що оприлюднення прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО результатів перевірки КРУ і акцентування на них особливої уваги пов`язане з наближенням виборчої кампанії з виборів Президента.

Він наголосив, що тема порушень в госпдіяльності Міністерства оборони стала порушуватися з певною періодичністю. При цьому, за словами міністра, у деяких випадках дійсно є підстави для проведення ретельнішої перевірки і розслідування виявлених фактів, а в деяких випадках звинувачення є безпідставними.

«Ну, одну і ту саму пустушку тягнути… Ну я розумію, що треба зібрати якусь кількість матеріалу – його й подали. Таким чином, у багатьох співробітників є бажання так оцінити, знаєте, що це наїзд. Юлія Володимирівна, ви сказали, що потрібно бути коректними – я говорю коректно. Спасибі за перевірку, вона дасть нам можливість виявити багато недоліків, які у нас є. Ми це зробимо. Прохання передати все до прокуратури з тим, щоб потім ті, хто перевіряв, - адже поле життя довге, - так щоб хоча б в очі подивитися тим людям, коли вони підуть з урядових структур, і коли ми зустрічатимемося як звичайні громадяни, десь на вулиці. Таким чином, вина Міністерства оборони полягає у тому, що це передвиборчий період, шановні друзі, і нікуди від цього не подітися. І команда, яка дана щодо накату, вона йде… Я ніколи своїх попередників не обливав брудом – я намагався мовчати», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду були оприлюднені результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлення масштабних порушень у земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони під час організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО попросила Верховну Раду і МВС створити спеціальну слідчу групу за фактами корупції в Міноборони, а також запропонувала Президенту відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку.