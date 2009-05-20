Тепер Балога готуватиметься до дострокових парламентських виборів?

Експерти прогнозують, що після відходу з поста глави Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА разом з «Єдиним Центром» готуватиметься до дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ. На його думку, після звільнення В.БАЛОГА готуватиметься до активної публічної діяльності, зокрема до виборчої кампанії. Він зазначив, що екс-глава СП на даний момент може спертися на три основні ресурси - це партія «Єдиний Центр», одним із лідерів якої він є, деякі регіони України, де В.БАЛОГА має у своєму розпорядженні певний ресурс, а також він сам як політичний діяч. За словами експерта, ці ресурси не вічні, але протягом приблизно одного року вони працюватимуть. А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що В.БАЛОГА готуватиме свою партію «Єдиний Центр» до дострокових парламентських виборів. Експерт додав, що і сам політик, і його політичний проект є гравцями другої політичної ліги, які, проте, можуть успішно співробітничати з великими політичними проектами.