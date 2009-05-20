ВР не дозволила підвищувати плату за навчання у вузах

Верховна Рада провалила проект закону “ Про внесення змін та доповнень до статті 61 Закону України “Про освіту” та до статті 64 Закону України “Про вищу освіту” (щодо умов оплати навчання)”.

Законодавча новація стосувалася внесення змін до умов оплати навчання у вузах. Якщо на сьогодні діє положення, згідно з яким розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі з ВНЗ про навчання, і не може змінюватися протягом усього строку навчання, то парламенту пропонували прописати у законі можливість коригувати вартість навчання "протягом строку навчання на коефіцієнт інфляції та коефіцієнт збільшення рівнів мінімальної заробітної плати та комунальних платежів за попередній рік".

Втім ВР відмовилася дозволити вузам змінювати названу під час зарахування на перший курс оплату за навчання студенту.

За законопроект в цілому проголосували лише 157 нардепів. З них 130 з БЮТу (загалом у фракції 156 штиків), 14 нардепів з НУ-НС, 12 із фракції Блоку Литвина та один регіонал (Тарас Чорновіл). Усі комуністи одностайно висловилися проти.