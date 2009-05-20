Дубина сьогодні був у Кабміні

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА сьогодні перебував у Кабінеті міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, спускаючись із сьомого поверху, на якому розташований кабінет прем`єр-міністра України, О.ДУБИНА відмовився спілкуватися з журналістами, сказавши: «Жодних коментарів. Поки що».

Після цього голова НАК «Нафтогаз України» попрямував до ліфтів, які ведуть до виходу з центрального під`їзду будівлі Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, після газових переговорів у Москві, які завершилися 19 січня, 22 січня ц.р. О.ДУБИНА потрапив до клінічної лікарні «Феофанія» (Київ) в передінфарктному стані з діагнозом ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія, гострий васкуліт, гострий пневмоніт.

23 січня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що О.ДУБИНА перебуває в реанімації після складної операції на серці.

22 квітня радник прем`єр-міністра Олександр ГУДИМА не виключив, що голова правління НАК "Нафтогаз України" О.ДУБИНА, який вже майже три місяці хворіє, може піти у відставку.

Водночас міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН не підтвердив інформацію про намір О.ДУБИНИ піти у відставку з посади голови правління НАК «Нафтогаз України».

«У мене немає такої інформації. У мене також немає офіційного звернення, яке я маю узгодити», - сказав Ю.ПРОДАН.

Міністр нагадав, що О.ДУБИНА досі перебуває на лікарняному, і не зміг відповісти на питання, коли О.ДУБИНА зможе вийти на роботу.