Дубина повернувся на роботу

Олег ДУБИНА вийшов з лікарняного, і з сьогоднішнього дня приступив до виконання обов`язків голови НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН стало відомо з джерел в уряді.

Як повідомляв УНІАН, О.ДУБИНА, який з кінця січня перебував на лікарняному, сьогодні був в Кабміні. Спускаючись з сьомого поверху, на якому розташований кабінет прем`єр-міністра України, О.ДУБИНА відмовився спілкуватися з журналістами, сказавши: «Жодних коментарів. Поки що».