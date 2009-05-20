Дубина повернувся на роботу

15:03, 20 травня 2009
Політика
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Інформація джерела

Олег ДУБИНА вийшов з лікарняного, і з сьогоднішнього дня приступив до виконання обов`язків голови НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН стало відомо з джерел в уряді.

Як повідомляв УНІАН, О.ДУБИНА, який з кінця січня перебував на лікарняному, сьогодні був в Кабміні. Спускаючись з сьомого поверху, на якому розташований кабінет прем`єр-міністра України, О.ДУБИНА відмовився спілкуватися з журналістами, сказавши: «Жодних коментарів. Поки що».

 

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