Дубина повернувся на роботу
15:03, 20 травня 2009Політика
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Інформація джерела
Олег ДУБИНА вийшов з лікарняного, і з сьогоднішнього дня приступив до виконання обов`язків голови НАК «Нафтогаз України».
Про це УНІАН стало відомо з джерел в уряді.
Як повідомляв УНІАН, О.ДУБИНА, який з кінця січня перебував на лікарняному, сьогодні був в Кабміні. Спускаючись з сьомого поверху, на якому розташований кабінет прем`єр-міністра України, О.ДУБИНА відмовився спілкуватися з журналістами, сказавши: «Жодних коментарів. Поки що».
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