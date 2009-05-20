Горбулін вважає, що Балога не вмів дивитися на себе в дзеркало

Звинувачення колишнього глави президентського Секретаріату Віктора БАЛОГИ на адресу Президента Віктора ЮЩЕНКА свідчать про його внутрішню слабкість і відсутність політичної культури.

Так на прес-конференції в УНІАН прокоментував заяви екс-керівника СП директор Інституту проблем національної безпеки при РНБОУ Володимир ГОРБУЛІН.

“Думаю, що це (звинувачення на адресу Президента - УНІАН) не гідно державного чиновника. Це внутрішня слабкість і, на жаль, відсутність політичної культури”, - сказав В.ГОРБУЛІН. І додав, що його “це не дивує”.

В.ГОРБУЛІН підкреслив, що В.БАЛОГА є державним чиновником, і на посаду глави СП його запрошував Президент. І при прийнятті кадрових рішень, зазначив він, це право глави держави “виходити з інтересів Президента, а не інтересів його секретаря, тим більше, що це не Конституційна посада”.

На думку В.ГОРБУЛІНА, сьогодні в цьому питанні головною проблемою є персоніфікація посади керівника президентської канцелярії. За його словами, “це спочатку відбулося за Дмитра ТАБАЧНИКА, потім розквітло за Віктора МЕДВЕДЧУКА, потім все пропало за Олександра ЗІНЧЕНКА і Олега РИБАЧУКА, і знову розквітло за Віктора БАЛОГИ”.

Однак посада глави СП, зауважив він, передбачає, перш за все, аналітичне й організаційне забезпечення роботи Президента, а про високу самостійність цієї фігури ніде не записано.

“Тому, потрібно вміти дивитися на себе в дзеркало. Це буває дуже складно, але необхідно, для будь якого державного чиновника”, - підсумував В.ГОРБУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив В.БАЛОГУ з посади глави Секретаріату Президента.

Водночас прес-служба партії “Єдиний центр” розповсюдила текст заяви В.БАЛОГИ про відставку, в якій він пояснює своє бажання піти з посади незгодою з рішенням В.ЮЩЕНКА вдруге балотуватися на пост Президента.

В.БАЛОГА також звинуватив В.ЮЩЕНКА в зневажанні професійних якостей на користь кумівства при призначенні на державні посади і в небажанні прислухатися до ініціатив свого Секретаріату.