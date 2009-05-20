Литвин особисто вніс до ВР «правильну» дату виборів Президента

Спікер парламенту Володимир Литвин зареєстрував у ВР проект постанови про призначення чергових виборів Президента України на 17 січня 2010 року. Інформація про реєстрацію проекту за номером 4477-2, датована сьогоднішнім днем, з’явилася на офіційному сайті ВР.

Нагадаємо, що під номером 4477-1 від 18 травня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови “самооборонця” Геннадія Москаля про призначення чергових виборів Президента на 22 листопада 2009 року. А номер 4477 носить проект бютівця Андрія Шевченка про проведення чергових виборів Президента 27 грудня 2009 року.

Володимир Литвин неодноразово називав призначені на 25 жовтняВерховною Радою вибори голови держави суто політичним, а не правовим рішенням. «Рішення Конституційного Суду є. Воно доведене до вашого відома. Там цілком очевидно записано, що ми маємо освятити дату 17 січня 2010 року, незалежно від волі, бажання і настрою», - звернувся Литвин до парламенту.