Горбулін дав характеристики трьом президентам і всім прем'єрам

Директор Інституту проблем національної безпеки при РНБОУ Володимир ГОРБУЛІН вважає, що сфера захисту національної безпеки і оборони України сьогодні перебуває у критичному стані

Про це він сказав в УНІАН під час презентації власної книги “Без права на покаяння”, в якій виклав оцінки найбільш актуальних проблем становлення і розвитку сучасної України - від питань національної безпеки до особливостей вітчизняної еліти.

В.ГОРБУЛІН розповів, що написати подібну книгу йому пропонували вже давно, але він вагався. Однак нинішній кризовий стан в економіці та політикумі, глибока корумпованість всіх державних органів та, в решті решт, різке погіршення зовнішньополітичного становища України, “яка так і не знайшла консенсусу в своїй зовнішній політиці” підштовхнули його “взятися за написання цієї книги і спробувати допомогти своїй країні та її політикуму, який так багато про це говорить” розібратися в деяких речах стосовно національної безпеки.

“Як основний недолік у нашій країні бачу те, що я назвав “Вальпургієвою ніччю непрофесіоналізму” в секторі безпеки і оборони, оскільки ніколи сектор безпеки і оборони не мав права будуватися за партійним принципом, тому що це ті інститути, які повинні працювати незалежно від того, хто в нас Президент, прем’єр-міністр і яка там опозиція в нашому парламенті”, - сказав В.ГОРБУЛІН.

За його словами, у книзі він намагався на прикладах різних відомств, відповідальних за безпеку і оборону, на конкретних фактах чи тенденціях показати допущені помилки. Автор також спробував окреслити шляхи виходу з нинішньої складної ситуації в державі, “щоб самим серйозним чином змінити політичну і географічну карту нашої країни” і не чекати, “коли вона розвалиться”.

Значної уваги В.ГОРБУЛІН приділив і вітчизняній політичній еліті та причинам її обмежених можливостей ефективно відповідати на виклики, що постають перед державою. Зокрема, в книзі є характеристики всіх трьох президентів, колишніх глав урядів та чинного прем’єр-міністра і багатьох інших відомих чиновників через призму їх діяльності.

За словами В.ГОРБУЛІНА, політиків у нас сьогодні нескінченно багато, а державних діячів украй мало. “Це наш дефіцит, який сторицею відображається на розвитку нашої держави”, - сказав він, хоча, більше того, вважає, що “цей розвиток сьогодні знаходиться під загрозою”.

Передбачаючи різку реакцію на власні оцінки подій чи певних осіб з боку політиків після прочитання книги, В.ГОРБУЛІН якраз і назвав книгу “Без права на покаяння”. Він наголосив, що не відмовиться “від жодної фрази...жодної оцінки”, і за потреби навіть готовий захищати свої судження в суді.

Багато уваги автор також приділив оборонно-промисловому комплексу, розвитку Збройних сил та вітчизняних спецслужб, перспективам відносин з Росією і НАТО та завданням українського МЗС щодо захисту національних інтересів держави на міжнародній арені.

Зі свого боку, генеральний директор видавництва «Фоліо» Олександр КРАСОВІЦЬКИЙ повідомив, що книга В.ГОРБУЛІНА вже надійшла в продаж і її активно замовляють посольства іноземних держав в Україні та інститути, що досліджують питання національної безпеки й оборони.