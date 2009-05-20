Ющенко вважає справедливим рішення УЄФА про чотири міста для Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає справедливим рішення УЄФА про визначення чотирьох міст України, які прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після зустрічі з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це рішення заслуговує на повагу, і воно має бути сприйняте в Україні.

При цьому Президент підкреслив, що не можна ставити питання, чи встигне Україна належним чином підготуватися до Євро-2012, а треба виконати всі заплановані роботи.

За словами В.ЮЩЕНКА, йому соромно, що деякі обласні центри не можуть забезпечити необхідний рівень інфраструктури, в тому числі достатню кількість готелів.

Президент повідомив, що в червні Україна має надати УЄФА проміжний звіт про хід підготовки до Євро-2012. Зокрема, це стосується рівня підготовки аеропортів, готелів та іншої інфраструктури.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в найближчі три-чотири тижні Україна має працювати над забезпеченням фінансових гарантій для будівництва цієї інфраструктури.

Водночас глава держави висловив упевненість, що чотири українські міста, які були визначені УЄФА для проведення Євро-2012, восени отримають вже остаточне рішення, чи стануть вони містами-господарями турніру.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня визначив міста, в яких відбудуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим українським містам за півроку потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, для остаточного затвердження їх господарями матчів турніру.