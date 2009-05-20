Третьяков: довіра між партнерами в коаліції знову підірвана

Заступник голови фракції НУНС у парламенті Олександр Третьяков заявляє про істотні труднощі всередині коаліції, що виникли в переговорах з принципових питань, повідомляє прес-служба депутата.

За словами Третьякова, «останні дії окремих представників БЮТ і членів Кабінету міністрів несуть серйозну загрозу існуванню коаліції. Все це наводить на думку про команду, спущену «згори». Довіра між партнерами знову підірвана».

Йдеться насамперед про невизначену позицію прем`єр-міністра, наголосив Третьяков.

При цьому заступник голови фракції НУНС відзначив, що «Юлія Володимирівна знову відмовляється від ведення діалогу. Але ж коаліційний уряд тому і коаліційний, що повинне прислухатися до думки всіх учасників процесу, а не присилати рознарядки», - наголосив депутат.

«Зі свого боку депутати з фракції НУНС зроблять відповідні висновки, - повідомив депутат. - Якщо в найближчі дні в переговорах не буде досягнутий компроміс, я закликатиму колег по фракції припинити будь-які переговорні процеси».