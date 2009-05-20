Ющенко обіцяє сприяти об’єднанню православ’я

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє й надалі сприяти реалізації ідеї об’єднання українського православ’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав журналістам, розповідаючи про свою зустріч із Вселенським патріархом ВАРФОЛОМІЄМ I.

Президент наголосив на важливості підтримання діалогу з Вселенським патріархом і Вселенським православ’ям.

Він також підкреслив, що ситуація з православ’ям в Україні – непрості міжконфесійні відносини, які потребують вдосконалення. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що держава не має права втручатись у внутрішньоцерковні справи, але має всіляко сприяти об’єднанню віруючих.

Президент пообіцяв, що і надалі порушуватиме це питання під час зустрічей із Вселенським патріархом, і з Патріархом московським і всія Русі.

Україна готова забезпечити умови для відкриття і роботи у Києві постійного представництва Вселенської патріархії, щоб активізувати контакти Вселенської патріархії з Україною.

«Враховуючи виклики, які постають перед нами, цей діалог нам необхідно інтенсифікувати на всіх рівнях», - сказав В.ЮЩЕНКО Вселенському патріархові.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зазначив, що в нашій державі з великою надією сприйняли повідомлення про наміри активізувати підготовку до Великого Всеправославного Собору та проведення у цьому зв’язку зустрічей представників помісних православних церков.

Президент України також зазначив, що Українська держава, як і раніше, зацікавлена в об’єднанні православних церков України в єдину помісну церкву.