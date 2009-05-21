Підприємці пікетом зустріли Тимошенко біля Українського дому

10:10, 21 травня 2009
Політика
2242 0

Йде розширене засідання уряду

Підприємці пікетують Український дім у Києві, де сьогодні відбувається розширене засідання уряду з питань розвитку підприємництва.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь до 200 осіб.

Учасники акції тримають прапори з гаслами «Ми - народ» і плакати з вимогами відмінити «грабіжницькі» акти уряду, які регулюють діяльність підприємців.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter