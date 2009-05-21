Дружина Черновецького: я ще стану першою леді країни

Дружина Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Аліна АЙВАЗОВА впевнена, що її чоловік стане Президентом України.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті "Сегодня" від 21 травня (№ 104 (3237)).

"Зараз тільки початок Льоні (ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - УНІАН) в політиці, мій чоловік стане Президентом", - сказала А.АЙВАЗОВА. Упевненість у цьому вона пояснила так: "У мене був меседж від Бога – з Льонею в Україну прийде спасіння".

Водночас дружина столичного мера запевнила, що сама в політику йти не збирається. "...У політику не хочу, а то почну говорити правду, а це небезпечно. Але побачите, я ще стану першою леді країни", - сказала вона.