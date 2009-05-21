Дружина Черновецького: я ще стану першою леді країни

10:55, 21 травня 2009
Політика
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"Зараз тільки початок Льоні в політиці"

Дружина мера Києва Аліна Айвазова тримає в руках гроші, які виграв один з глядачів на Київському іподромі, 7 лютого 2009 р.
Дружина Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Аліна АЙВАЗОВА впевнена, що її чоловік стане Президентом України.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті "Сегодня" від 21 травня (№ 104 (3237)).

"Зараз тільки початок Льоні (ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - УНІАН) в політиці, мій чоловік стане Президентом", - сказала А.АЙВАЗОВА. Упевненість у цьому вона пояснила так: "У мене був меседж від Бога – з Льонею в Україну прийде спасіння".

Водночас дружина столичного мера запевнила, що сама в політику йти не збирається. "...У політику не хочу, а то почну говорити правду, а це небезпечно. Але побачите, я ще стану першою леді країни", - сказала вона.

 

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