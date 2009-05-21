Князевич оголосив про вихід з Нашої України

Народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ (фракція "Наша Україна - Народна самооборона") 20 травня оголосив про вихід з партії "Наша Україна".

Про це пише газета "КоммерсантЪ" (№82 від 21 травня) з посиланням на самого Р.КНЯЗЕВИЧА.

За його словами, приводом для такого рішення стала минулорічна відставка Вячеслава КИРИЛЕНКА з посади голови партії, відзначає газета.

"Після того, як КИРИЛЕНКА позбавили посади голови партії, особисто я для себе втратив сенс перебування в цій політичній силі", - сказав Р.КНЯЗЕВИЧ.