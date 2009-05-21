У НУ-НС лякають наслідками коаліції БЮТ з регіоналами
"Це утворення матиме неприродний характер"
|Ігор ПАЛИЦЯ
Про це йдеться в коментарі, переданому УНІАН прес-службою депутата.
Звичайно, зазначає І.ПАЛИЦЯ, "будь-які політичні сили, в тому числі ПР і БЮТ, мають право на об’єднання в парламентську коаліцію. Але, на мою думку, це утворення матиме неприродний характер в силу передвиборчих обіцянок цих сил своїм виборцям".
Депутат наголошує, що створення такої коаліції – "це шлях до кристалізації у владі партійних та олігархічних складових цих сил". Крім того, "це шлях до розподілу країни на двох".
І.ПАЛИЦЯ вважає, що Партія регіонів та БЮТ бояться нових, незаангажованих минулим кандидатів, які можуть в собі акумулювати суспільні сподівання на подальший розвиток держави, а не її рецесію та стагнацію.
Депутат від НУ-НС наголошує, що "жодна політична сила не має права узурпувати право народу обирати собі владу внаслідок зміни Конституції. Це не лише протиприродно, а й шкідливо для розвитку держави".