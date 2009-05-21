Завтра рада коаліції ділитиме вільні крісла в уряді
11:29, 21 травня 2009Політика
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Інформація від Мартиненка
Завтра рада коаліції обговорюватиме кадрові питання, повідомив журналістам лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що сьогодні кадрові питання не розглядатимуться у Верховній Раді України.
За словами М.МАРТИНЕНКА, завтра відбудеться засідання ради коаліції, де вона визначиться «з цих питань», і «буде визначатись консолідовано».
М.МАРТИНЕНКО висловив побажання, щоб кадрові питання вирішувалися у першу чергу зважаючи на фаховість кандидатів на посади урядовців, щоб вони відповідали викликам сьогодення в цій непростій ситуації».
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