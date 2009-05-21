Завтра рада коаліції ділитиме вільні крісла в уряді

Завтра рада коаліції обговорюватиме кадрові питання, повідомив журналістам лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що сьогодні кадрові питання не розглядатимуться у Верховній Раді України.

За словами М.МАРТИНЕНКА, завтра відбудеться засідання ради коаліції, де вона визначиться «з цих питань», і «буде визначатись консолідовано».

М.МАРТИНЕНКО висловив побажання, щоб кадрові питання вирішувалися у першу чергу зважаючи на фаховість кандидатів на посади урядовців, щоб вони відповідали викликам сьогодення в цій непростій ситуації».