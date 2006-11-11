Наша Україна і Блок Тимошенко обмінялися рейтингами

Голова ради партії «Народний Союз «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ одним із наслідків не зовсім вдалої виборчої кампанії «Нашої України» називає те, що блок опинився між неправдою з боку помаранчевих побратимів і реваншем інших політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав, виступаючи на з’їзді політичної партії "Народний Союз Наша Україна", в якому беруть участь 1336 делегатів з усіх регіонів України.

За його словами, третє місце «Нашої України» («Наша Україна» за результатами виборів отримала третій результат за кількість набраних голосів виборців після Партії регіонів та БЮТ – УНІАН) пов’язане з багатьма чинниками. Зокрема те, що на відміну від попередньої кампанії та своїх конкурентів блок проводив деперсоніфіковану кампанію. Він зауважив, що це відбулось з об’єктивних причини, і «Наша Україна» представила своїм прихильникам лідерів партій – засновників блоку.

Ще одним недоліком парламентської виборчої кампанії Р.БЕЗСМЕРТНИЙ назвав те, що блок об’єктивно мав спільну електоральну базу з БЮТ. «І будь-які коливання мотивативного маятника могли створити як позитивну так і негативну для нас рейтингову кон’юнктуру. Сьогодні я констатую, що наші помаранчеві побратими, вдаючись до нищівної та необгрунтованої критики, а частіше, навіть до відвертої брехні, набирали собі соціологічні бали. Кількість невмотивованого бруду була настільки великою, що під час виборчої кампанії навіть оприлюднювали реєстр неправди», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, додавши, що «Наша Україна» опинилась між двома вогнями «між неправдою і реваншем».

Також Р.БЕЗСМЕРТНИЙ назвав прорахунком партії, те, що на місцевих рівнях партії, що входили до блоку, не створили ідентичних блоків і інколи між собою конкурували. Він навів приклад, що у Львівській та Івано-Франківській областях, де на місцях були створені ідентичні блоки, блок посів перше місце і на виборах до парламенту.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ нагадав, що на початку виборчої кампанії практично весь час «Наша Україна» випереджала БЮТ: «а день виборів став холодним душем, як для соціологів, так і для політиків. «Наша Україна» і БЮТ обмінялися рейтингами». Причиною він назвав те, що «Наша Україна» несла відповідальність за владу, але не змогла забезпечити нормальний хід голосування, внаслідок чого були створені черги на дільницях, розбалансування роботи штабів, недотримування стилю кампанії, низький рівень окремих штабів, млява робота з виборцями тощо.