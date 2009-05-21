БЮТ хоче на вечерю відставку Єханурова

Сьогодні на вечірньому пленарному засіданні Верховна Рада може розглянути питання відставки Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

Він зазначив: «Документи готуються, новий проект постанови реєструється», і наголосив, що «готується питання для голосування в парламенті уже сьогодні».

За словами С.МІЩЕНКА, передбачається запрошення Ю.ЄХАНУРОВА у парламент для звіту.

Водночас лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО в інтерв’ю журналістам заявив, що сьогодні кадрові питання не розглядатимуться. Він підкреслив, що завтра передбачається засідання ради коаліції, де будуть узгоджуватися кадрові питання.