БЮТ хоче на вечерю відставку Єханурова

12:38, 21 травня 2009
Політика
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"Документи готуються, проект реєструється"

Сьогодні на вечірньому пленарному засіданні Верховна Рада може розглянути питання відставки Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО.

Він зазначив: «Документи готуються, новий проект постанови реєструється», і наголосив, що «готується питання для голосування в парламенті уже сьогодні».

За словами С.МІЩЕНКА, передбачається запрошення Ю.ЄХАНУРОВА у парламент для звіту.

Водночас лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО в інтерв’ю журналістам заявив, що сьогодні кадрові питання не розглядатимуться. Він підкреслив, що завтра передбачається засідання ради коаліції, де будуть узгоджуватися кадрові питання.

 

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