ПР про міністрів: одного немає, інший втік, третій - п'яниця...

Партія регіонів вимагає негайно вжити заходи для захисту громадян від кризи, переглянути бюджет для збільшення соціальних виплат і забезпечити дієздатну, ефективну роботу органів державної влади.

Про це сказано в заяві Ради фракції Партії регіонів у Верховній Раді, текст якої передано УНІАН прес-службою ПР.

Фракція Партії регіонів висловлює глибоку стурбованість системною кризою в органах виконавчої влади України. «Між вищими керівниками органів влади розгорнулося відкрите протистояння. Це робить українську владу загалом недієздатною, неефективною і підриває основи української державності», - наголошується в заяві.

За словами регіоналів, «в уряді немає міністра закордонних справ, міністр фінансів утік, міністр внутрішніх справ – п`яниця, опинився в центрі міжнародного скандалу, прем`єр-міністр прямо звинувачує міністра оборони в корупції».

Партія регіонів, сказано в заяві, «як єдина парламентська опозиція ставить справедливе питання – чи є в Україні уряд? Чи може він повноцінно працювати та захистити наших громадян від кризи?».

Автори заяви переконані, що «влада забула про кризу, про те, що без засобів для існування опинилися сотні тисяч безробітних, а багатьом, кому пощастило зберегти роботу, – не виплачують зарплату».

Крім того, наголошується в заяві, «на вулиці виходять представники малого бізнесу, яких влада знищує непосильними поборами», а «уряд вдає, що нічого не відбувається, займається виключно виборами та веде країну до катастрофи».