Україна має припинити пасажирські перевезення з РФ - постпред президента

Постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вважає, що Росія бере заручників на півострові для реалізації своєї воєнної стратегії проти України.

Про це він пише в статті для "Дзеркала тижня".

"У цій ситуації виникає просте питання: якою повинна бути правильна політика держави та громадянського суспільства в питанні заручників, зокрема кримських? Особисто я вважаю, що більшість нинішніх рефлексій і дій з цього приводу заплановано агресором, відповідають його інтересам і є складовими його стратегії війни проти українського народу. Війни на наше знищення", - зазначає автор.

Він стверджує, що Україна може протиставити Росії дві стратегії для вирішення ситуації: мінімалізувати кількість бранців у Росії, а також їх захист на окупованих територіях.

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Насамперед, на його думку, Україна повинна "рухатися до припинення організованого пасажирського транспортного сполучення з РФ".

"Сьогодні єдиним фактором, який утримує владу від цього вимушеного, хворобливого, але необхідного кроку, є саме очікуване широке громадське обурення від такої заборони", - пише Бабін.

Для захисту заручників на окупованих територіях та у Росії, за його словами, потрібно задіяти повний комплекс засобів як політико-правового, так і соціально-економічного характеру.

"До політико-правового слід віднести системний і послідовний моніторинг порушення окупантом прав людини, зокрема права на свободу і на справедливий суд. І це повинно носити не вибірковий, а тотальний характер. Адже на одного відомого, "медійно освітленого" бранця завжди знайдеться кілька невідомих", - йдеться в статті.

Бабін зазначає, що за результатами виявлених і задокументованих фактів повинні застосовуватися системні процесуальні дії і рішучі заходи у міжнародних організаціях та судах, виявлятися прихильники і майно злочинців на материковій Україні.

"Сьогодні ми робимо все для того, щоб окупантові було зручніше і комфортніше "працювати" з безмовним населенням Криму. Ми поставляємо з материка питну воду та електроенергію у новозбудоване житло ФСБшників у Армянську і Яни-Капу (Красноперекопську), багато одиниць материкової техніки українських підприємців залучені до земельних робіт на будівництві Керченського мосту і траси "Таврида", український суд за позовом "видатних правозахисників" скасував ключову статтю урядової постанови №1035, і тепер до Криму можна завозити будь-який товар, який знадобиться окупаційній індустрії", - пише Бабін.

Він зазначає, що Україна повинна змінити таку ситуацію.