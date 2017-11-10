Порошенко підпише сьогодні указ про завершення формування Верховного суду

17:00, 10 листопада 2017
Політика
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Глава держави анонсував підписання цього указу на засіданні Національної ради реформ у Києві.

Порошенко / president.gov.ua

Президент Петро Порошенко анонсує сьогодні підписання указу про завершення формування Верховного суду. Про це глава держави сказав на засіданні Національної ради реформ у Києві.

Читайте такожПорошенко в День юриста розповів, як в Україні просувається судова реформа«Сьогодні мною буде підписано указ про завершення формування Верховного суду», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Понад 3/4 кандидатів (93) є суддями і лише 27 - науковцями та адвокатами.

Зі 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії, 30 отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

9 листопада Вища рада правосуддя прийняла рішення внести президентові України подання про призначення до Верховного суду ще трьох суддів, загальна кількість кандидатів становить 114 осіб.

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Теги: #судова реформа україні#порошенко верховний суд