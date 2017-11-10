Порошенко підпише сьогодні указ про завершення формування Верховного суду

Президент Петро Порошенко анонсує сьогодні підписання указу про завершення формування Верховного суду. Про це глава держави сказав на засіданні Національної ради реформ у Києві.

Читайте такожПорошенко в День юриста розповів, як в Україні просувається судова реформа«Сьогодні мною буде підписано указ про завершення формування Верховного суду», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2016 року з набуттям чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів» в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад має бути сформовано із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

Вища кваліфікаційна комісія суддів відібрала 120 кандидатів на посади суддів у касаційних судах ВСУ (по 30 посад в адміністративному, господарському, кримінальному, цивільному). Понад 3/4 кандидатів (93) є суддями і лише 27 - науковцями та адвокатами.

Зі 120 кандидатів, які пройшли конкурсне оцінювання у Вищій кваліфкомісії, 30 отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності при ВККСУ.

9 листопада Вища рада правосуддя прийняла рішення внести президентові України подання про призначення до Верховного суду ще трьох суддів, загальна кількість кандидатів становить 114 осіб.