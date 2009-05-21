Президент звільнив Ульянченко з посади губернатора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ, яким звільнив Віру УЛЬЯНЧЕНКО з посади голови Київської обласної державної адміністрації у зв язку з переходом на іншу роботу.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як відомо, 19 травня В.ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента і призначив на цю посаду В.УЛЬЯНЧЕНКО.