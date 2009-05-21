Президент звільнив Ульянченко з посади губернатора
13:12, 21 травня 2009Політика
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Повідомляє офіційний сайт глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ, яким звільнив Віру УЛЬЯНЧЕНКО з посади голови Київської обласної державної адміністрації у зв язку з переходом на іншу роботу.
Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
Як відомо, 19 травня В.ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента і призначив на цю посаду В.УЛЬЯНЧЕНКО.
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