У ВР голоси за відставку міністрів є, за призначення - немає?

Фракція БЮТ не наполягатиме на розгляді сьогодні питання звільнення Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що «фракція не буде педалювати це питання і не буде ініціювати його».

За його словами, «педалювати тему - це означає вишикуватись біля трибуни і вимагати негайно ставити на розгляд дане питання». «За шию ніхто нікого хапати не буде», - додав І.КИРИЛЕНКО.

Водночас він не виключив, що у випадку, коли профільний комітет парламенту сьогодні проведе засідання і зініціює розгляд питання щодо відставки Ю.ЄХАНУРОВА, то фракція БЮТ підтримає це рішення.

Відповідаючи на запитання, чи підтримуватиме фракція БЮТ рішення щодо відставки Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем’єр-міністра України, І.КИРИЛЕНКО зазначив, що це питання фракція не буде підтримувати, оскільки з цього приводу немає подання уряду.

При цьому він не виключив: «Ми можемо піти на поводу в тих, хто хотів би замінити одного чи іншого» члена уряду.

І.КИРИЛЕНКО підкреслив, що до питань змін в уряді треба ставитися зважено, оскільки може скластись ситуація, коли уряд буде недієздатним і не зможе приймати рішення.

Він нагадав, що уряд дієздатний, коли в ньому є 2/3 від його складу. При цьому І.КИРИЛЕНКО нагадав: «У нас вже дві вакансії є, і які вакансії – міністр фінансів і міністр закордонних справ». «Давайте ще наплодимо вакансій, а потім зробимо недієздатним уряд. Ото вже буде колапс. Уряд не зможе приймати рішення», - додав він.

За словами І.КИРИЛЕНКА, на сьогодні голоси за звільнення членів уряду є, «а за призначення немає».

Як сказав лідер фракції БЮТ, опозиція з радістю проголосує за відставку уряду, бо їм, «чим більше паралізований буде уряд, тим краще».