Ердоган може посприяти звільненню з полону РФ Сенцова

Президент Туреччини Реджеп Ердоган може посприяти звільненню з російського полону українського режисера Олега Сенцова. Це питання обговорювалося турецьким президентом і представниками Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом та Ільмі Умеровим у Туреччині.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми висловили президенту Туреччини свою подяку і попросили продовжувати займатися цими питаннями (звільненням громадян України з полону, - ред.). В першу чергу ці сорок з гаком людей, які вважаються політичними в'язнями або заручниками Росії. І як пріоритет серед них ми з Ахтемом визначили Олега Сенцова. Це теж було прийнято. Більше ми ні про що не говорили", - сказав Ільмі Умеров.

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Нагадаємо, Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в аннексованому Криму, російська влада звільнила 25 жовтня. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза і Умерова було досягнуто під час останньої зустрічі президента Турецької республіки Реджепа Тайіпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.

У Держдумі Росії стверджують, що з проханням про помилування лідерів кримськотатарського руху Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза до президента Володимира Путіна звертався муфтій мусульман Криму Еміралі Аблаєв.