Чийгоз і Умеров звільнені від кримінального переслідування - адвокат

Українські політв'язні Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров, засуджені російськими окупантами в Криму, звільнені від кримінального переслідування.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

"Те, чого всі так довго чекали, сталося. Ще два заручники, два українських політв'язні здобули свободу. Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров - безстрашні герої кримськотатарського народу. Сьогодні вони звільнені від кримінального переслідування", - написав він.

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За словами Миколи Полозова, звільнення Чийгоза і Умерова - закономірний результат титанічних зусиль, успішно проведеної юридичної, політичної та дипломатичної роботи.

Нагадаємо, раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні.

Як повідомляв УНІАН, протягом місяця в окупованому Криму за підсумками несправедливих судових процесів були винесені вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації і анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника лідера Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза до 8 років ув'язнення у виправній колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.