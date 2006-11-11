Луценко про Катеринчука, біомасу і своє головування в Нашій Україні

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не вважає виходом із нинішньої ситуації в «Народному Союзі «Наша Україна» обрання його лідером партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на другому етапі ІІІ з’їзду політичної партії “Народний Союз «Наша Україна». Водночас на з’їзді не було чіткої заяви про його незгоду з тим, щоб очолити партію, проте це випливає з його виступу.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що на сьогодні помаранчеві сили переживають кризу. За його словами, «одні кажуть треба просто знайти нового популярного політика і люди повірять, що ми обновилися». «Такого собі містера Мускула», - зазначив він додавши, що до нього «надходили подібного ґатунку пропозиції». В той же час він підкреслив, що не вірить «в такий шлях». ЮЛУЦЕНКО вважає, що це не є сьогодні єдиним виходом із ситуації. «Не варто вважати наш електорат наївним. Це справа наших опонентів вважати їх козлами і біомасою», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зазначив, що мова йде не про перевибори на цьому з’їзді. За його словами, йому і виборцям набридли «кулуарні маневри і чвари партфункціонерів». Він зазначив, що на з’їзді «хтось буде натякати на те, що Микола КАТЕРИНЧУК є внутрішня опозиція в партії і треба вирішити цю проблему і йти монолітними рядами». При цьому Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що питання не в М.КАТЕРИНЧУКУ, а питання в тому, що «його погляди співпадають з колосальною кількістю людей». У цьому контексті Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що виходом партії із кризової ситуації є необхідність йти до людей і також об’єднувати демократичні сили. Ю.ЛУЦЕНКО також підкреслив, що він на з’їзді не як міністр внутрішніх справ України, а прийшов на прохання Президента України Віктора ЮЩЕНКА та відгукнувся на запрошення своїх друзів із НСНУ.