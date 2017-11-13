В'ятрович анонсував наступний крок українізації – ухвалення закону про державну мову

Україна вже зробила низку важливих кроків на шляху до українізації, але їй належить ще довгий шлях, заявив глава Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович.

Про це повідомляє «Главред».

"Процес українізації - це досить тривалий процес. Ще не скоро ми зможемо сказати про нього в досконалому вигляді. Але все, зроблене досі, є надзвичайно важливим. Насправді квоти на українську музику, дублювання фільмів тощо - це неймовірно важливі кроки, які рухають нас вперед", - сказав історик.

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Глава інституту також пояснив, навіщо потрібен Україні закон про державну мову.

"Наприклад, у Великобританії немає такого закону. Справа в тому, що українська мова в період відсутності державності України знищували саме державними методами, тому щоб відновити її, знову поставити на ноги, для цього потрібна умисна державна політика. Сподіваюся, що у наших політиків знайдеться мужність і розуміння, і вони це зроблять", - резюмував він.