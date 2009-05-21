Тимошенко полетіла в Астану на зустріч з Путіним

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним робочим візитом до Астани (Казахстан), де 22 травня візьме участь у засіданні Ради голів урядів країн - учасниць СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, завтра в Астані в рамках засідання Ю.ТИМОШЕНКО проведе ряд двосторонніх зустрічей, зокрема, з Президентом і прем`єр-міністром Республіки Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ і Карімом МАСІМОВИМ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує провести зустріч з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

Як повідомлялося, останнє засідання Ради голів урядів СНД проходило в листопаді 2008 року в Кишиневі