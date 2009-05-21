Тимошенко полетіла в Астану на зустріч з Путіним
16:14, 21 травня 2009Політика
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А також Назарбаєвим і Масімовим
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним робочим візитом до Астани (Казахстан), де 22 травня візьме участь у засіданні Ради голів урядів країн - учасниць СНД.
Як передає кореспондент УНІАН, завтра в Астані в рамках засідання Ю.ТИМОШЕНКО проведе ряд двосторонніх зустрічей, зокрема, з Президентом і прем`єр-міністром Республіки Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ і Карімом МАСІМОВИМ.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО планує провести зустріч з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.
Як повідомлялося, останнє засідання Ради голів урядів СНД проходило в листопаді 2008 року в Кишиневі
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