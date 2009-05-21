Путін хоче, щоб Тимошенко прояснила позицію Ющенка «у газовому питанні»

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН розраховує під час зустрічі в Астані з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прояснити позицію Президента України Віктора ЮШЕНКО «в газовому питанні».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі політичної партії «Єдина Росія». (УНІАН: Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН проведуть зустріч в Астані під час засідання Ради голів урядів країн-учасниць СНД, яке відбудеться 22 травня).

«Російська сторона розраховує, що зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО дасть змогу прояснити заяву Президента України В.ЮЩЕНКА про те, що можлива ситуація, коли "Нафтогаз України" не зможе сплачувати за постачання російського газу і в цьому випадку йому доведеться розплатитися активами, хоча В.ЮЩЕНКО обіцяє не допустити цього», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня В.ЮЩЕНКО допустив, що нездатність НАК «Нафтогаз України» розрахуватися за спожитий газ може призвести до того, що компанія буде змушена розраховуватися власними активами, до яких продовжує відноситись газотранспортна система (ГТС).

Проте зі свого боку В.ЮЩЕНКО запевнив, що застосує всі конституційні повноваження, щоб ситуація навколо НАК «Нафтогаз України» не набула такого загрозливого характеру.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на постачання газу українським споживачам. Термін дії контрактів - з 2009 по 2019 рік включно.

Відповідно до контракту на постачання газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8. Таким чином, в 1-му кварталі 2009 року ціна на газ для України становила 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою поквартально. Обсяг постачань газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. кубічних метрів. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме Україні газ за ринковою європейською ціною без знижок.

28 квітня ц.р. заступник керівника НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО повідомив журналістам, що ціна на газ, який ”Нафтогаз” купує у “Газпрому”, в другому кварталі 2009 року становитиме 270,95 дол. за 1 тис. куб. м.

Українська сторона офіційно заявляла, що зацікавлена в скороченні законтрактованих обсягів імпорту газу в 2009 році із 40 млрд. кубометрів до 33 млрд. куб. м.