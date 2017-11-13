Ващиковський про заборону на в’їзд українцям: Польща не буде оприлюднювати цей список

Польща не буде розголошувати імена українців, яким заборонено в’їзд до країни, однак вважає цей список надто коротким.

Про це, відповідаючи на запитання про заборону в’їзду главі Українського інституту національної пам’яті Володимиру В'ятровичу, в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna заявив глава МЗС Вітольд Ващиковський, інформує Європейська правда з посиланням на Onet.pl.

Коментуючи правову основу для заборони в’їзду, Ващиковський сказав, що "це людина, яка пропагує глибоко антигуманітарні, антиєвропейські цінності".

Він відзначив, що Польща не розкриває, кому, якій кількості осіб та з якої сфери люди оголошені персонами нон грата, тільки підкреслив, що "цей список надто короткий".

"Це демонструє наше далекоглядне розуміння поглядів української сторони і рішучість у пошуках шляху прогресу у взаємних відносинах та небажання подальшої ескалації", - наголосив глава польської дипломатії.

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Він також додав, що перспективи запланованого візиту президента Польщі Анджея Дуди до Харкова будуть залежати від "готовності української сторони враховувати наші конструктивні пропозиції".

Нагадаємо, за даними польських ЗМІ, Варшава заборонила в'їзд до Польщі главі Українського інституту національної пам’яті Володимиру В'ятровичу.

Як відомо, Польща запустила процедури з метою заборони в’їзду до Польщі особам, котрі підтримують вкрай антипольську позицію.

Український інститут національної пам'яті ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на серію вандалізмів проти українських пам’ятників у Польщі та зокрема на демонтаж українського пам'ятника в селі Грушовічі під Перемишлем. Польська влада ці акти наруги не засудила, а останній навіть назвала законним.