Королевська пропонує створити групи швидкого реагування

Основне завдання уряду сьогодні - полегшити діяльність малого і середнього бізнесу в Україні, для чого необхідно провести регуляторну реформу, яка б відмінила зайві для бізнесу законодавчі норми.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні під час розширеного засідання уряду з питань підприємництва.

Водночас депутат зазначила, що жодне рішення органів державної влади не повинне ухвалюватися без реальних і повноцінних консультацій з представниками бізнесу.

«Не можна скаржитися на економічну ситуацію, що склалася сьогодні, нічого не роблячи і навіть не намагаючись вирішити проблему. Не можна будувати економіку і підприємництво винятково на одних пільгах і держдопомозі – треба шукати ефективні важелі впливу на ситуацію», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Максимально ефективно вирішити всі проблеми можна лише «з урахуванням інтересів, не тільки держави, але і підприємництва». Врахувати їх інтереси, на думку депутата, можна за допомогою експертних груп, груп швидкого реагування на виклики економіки і проведення консультацій з представниками бізнесу в рамках парламенту. «Така практика склалася в комітеті промислової і регуляторної політики і підприємництва. Тільки конструктивний діалог влади і бізнесу здатний вирішити існуючі проблеми в економіці країни», - впевнена депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів України було прийнято 27 постанов і розпоряджень, які, зокрема, обмежують державні перевірки підприємців, відміняють частину документів, необхідних для отримання ліцензій, скасовують екологічний збір під час митного контролю тощо.