Ердоган пообіцяв, що опікуватиметься питанням звільнення Сенцова

Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв, що опікуватиметься питанням звільнення незаконно засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова.

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Щодо зрушень у мене, на жаль, інформації немає. Але, коли ми зустрічалися з Ердоганом, говорили про те, що необхідно продовжувати роботу зі звільнення інших політичних в'язнів, і говорили про те, що більше 50 осіб перебувають у російських в'язницях у Криму і на материковій Росії», - сказав Умеров.

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«Як пріоритет - ми там були з Ахтемом Чийгозом - визначили Олега Сенцова, у якого дуже великий термін, і який героїчно незломлений, знаходиться в катівнях. Ердоган обіцяв, що він буде опікуватися цим питанням», - зазначив він.

За словами Умерова, на зустрічі з Ердоганом йшлося не тільки про політичних в'язнів, а й про те, що «деоккупація Криму, повернення Криму до складу України - це обов'язкова умова, і це головне, а звільнення двох осіб - це маленький епізод».

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Чийгоза і Умерова, раніше засуджених в окупованому Криму, Росія видала турецькій стороні.

27 жовтня вони повернулися в Україну.

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що президент Турецької Республіки Ердоган і надалі сприятиме у звільненні українських політв'язнів.