Ердоган пообіцяв, що опікуватиметься питанням звільнення Сенцова
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров та президент Туреччини Реджеп Ердоган обговорили продовження роботи зі звільнення інших політичних в'язнів.
Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв, що опікуватиметься питанням звільнення незаконно засудженого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова.
Про це повідомив на прес-конференції заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, відповідаючи на запитання УНІАН.
«Щодо зрушень у мене, на жаль, інформації немає. Але, коли ми зустрічалися з Ердоганом, говорили про те, що необхідно продовжувати роботу зі звільнення інших політичних в'язнів, і говорили про те, що більше 50 осіб перебувають у російських в'язницях у Криму і на материковій Росії», - сказав Умеров.
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«Як пріоритет - ми там були з Ахтемом Чийгозом - визначили Олега Сенцова, у якого дуже великий термін, і який героїчно незломлений, знаходиться в катівнях. Ердоган обіцяв, що він буде опікуватися цим питанням», - зазначив він.
За словами Умерова, на зустрічі з Ердоганом йшлося не тільки про політичних в'язнів, а й про те, що «деоккупація Криму, повернення Криму до складу України - це обов'язкова умова, і це головне, а звільнення двох осіб - це маленький епізод».
Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Чийгоза і Умерова, раніше засуджених в окупованому Криму, Росія видала турецькій стороні.
27 жовтня вони повернулися в Україну.
Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що президент Турецької Республіки Ердоган і надалі сприятиме у звільненні українських політв'язнів.