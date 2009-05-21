Кріль каже, що «вихідці» з ЄЦ втекли через тиск адмінресурсу

Лідер партії “Єдиний центр”, народний депутат Ігор КРІЛЬ називає кон’юнктурним рішення представників Черкаської обласної організації про вихід з партії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«У рішенні ради Черкаської обласної організації “Єдиного центру” немає політичної позиції, лише політична кон`юнктура, яка викликана сильним тиском з боку адмінресурсу» - заявив І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що “Єдиний центр” уже активно боровся із урядовим та регіональним адмінресурсом під час цьогорічних виборів до місцевих органів влади та перемагав на цих перегонах. «Впораємося і з тиском і з боку голів обласних держадміністрацій», - додав лідер партії.

І.КРІЛЬ переконаний, що «вихід із партії кон’юктурних людей лише зробить ще більш монолітним “Єдиний центр”. Це дасть нам змогу війти у виборчу кампанію командою однодумців, а не біржею працевлаштування для місцевих князьків. І ми зможемо гарантувати, що кожен, кого “Єдиний центр” делегуватиме у владу, буде відстоювати інтереси громадян України, а не триматися за свою посаду і шукати чийогось покровительства».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 травня, рада черкаської обласної організації партії “Єдиний центр” на чолі з першим заступником голови Черкаської облдержадміністрації Петром ГАМАНОМ заявила про вихід із партії.

За інформацією прес-служби Черкаської облдержадміністрації, за попередньою інформацією, таким чином рада облорганізації продемонструвала свою незгоду з позицією екс-глави Секретаріату Президента України, члена президії “Єдиного центру” Віктора БАЛОГИ.