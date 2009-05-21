Єхануров скаржиться, що Тимошенко з січня намагається закрити йому рот

Кабінет міністрів відмовив виділити Міністерству оборони у необхідному фінансування для проведення ротації українського миротворчого контингенту Місії ООН в Ліберії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони Ю.ЄХАНУРОВ.

“Нам необхідно, щоб 22 червня наші миротворці відбули у Ліберію. У нас немає коштів їх туди відправити. Це 300 чоловік і 14 вертольотів”, - констатував міністр оборони.

За його словами, “у цьому питанні виникла парадоксальна ситуація: ООН платить за їхнє (українських миротворців – УНІАН) там перебування. Але гроші йдуть на рахунок загального фонду державного бюджету. І Міноборони виділили набагато менше, ніж держава отримуємо від ООН”.

“Зараз просто біда. Я вчора підняв на засіданні Кабміну це питання. РНБО це питання розглядала і дала відповідне доручення Кабміну. Мені була відповідь: «шукайте!», - пояснив міністр оборони.

У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ нагадав ситуацію, коли військовослужбовцям у січні поточного року вперше не виплатили у повному обсязі зарплату, а Міноборони гостро відреагувало на таку позицію уряду.

“З того часу і почалися проблеми. Ревізія як зайшла наступного дня після наших виступів, відтоді постійно сидять комісії. Питання одне – закрити рот”, - резюмував Ю.ЄХАНУРОВ.