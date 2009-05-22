Назарбаєв привітав Тимошенко з перемогою Шахтаря

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Астані провела зустріч з Президентом Республіки Казахстан Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

Як повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Україна та Казахстан мають грандіозні можливості для співпраці та подякувала Н.НАЗАРБАЄВУ за те, що він протягом багатьох років докладав максимум зусиль для розвитку відносин між обома країнами.

Прем’єр-міністр України заявила, що Україна та Казахстан мають великі можливості для співпраці в галузі виробництва аграрної техніки та в авіабудівництві. Вона також заявила, що Україна може взяти участь у проекті зі створення єдиного центру збагачення урану, реалізація якого зараз обговорюється на рівні керівництва Російської Федерації та Казахстану. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що Україна активно розвиває напрямок з видобутку урану.

У свою чергу Президент Казахстану Н.НАЗАРБАЄВ підкреслив, що особисто для нього відносини України та Казахстану "становлять великий пріоритет": "Я жалкую, що той великий потенціал, який є у двох країн не використовується, а досягнуті між Україною та Казахстаном домовленості не виконуються до кінця".

Крім того, під час зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО Н.НАЗАРБАЄВ привітав Прем’єр-міністра України з перемогою українського футбольного клубу "Шахтар" у Кубку УЄФА.