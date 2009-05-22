Тимошенко святкуватиме повалення комунізму

У заходах, присвячених 20-й річниці повалення комунізму в Польщі, візьмуть участь канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ і прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це ,як передає РІА «Новості»,повідомив журналістам прес-секретар уряду Польщі Павел ГРАСЬ.

"Основні заходи пройдуть 4 червня в стародавній столиці Польщі - Кракові", - сказав він.

Запрошення відвідати Краків одержали глави урядів Вишеградської четвірки - Чехії, Словаччини й Угорщини, а також прем’єр-міністри Литви, Латвії, Естонії, Болгарії і Румунії.

За словами голови політичного кабінету прем’єр-міністра Дональда ТУСКА Славоміра НОВАКА, в урочистостях візьмуть участь гості "з країн, звільнених від ярма комунізму".

Серед почесних гостей будуть також екс-президенти і прем’єри Польщі, колишні керівники парламенту країни.