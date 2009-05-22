У ВР оголосили перерву через минулорічну стихію?

У Верховній Раді України на вимогу фракцій Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” оголошено перерву до 10.55.

Як повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, ці фракції пояснюють необхідність такої перерви для того, щоб провести консультації з приводу звіту тимчасової слідчої комісії з моніторингу стану ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося у липні 2008 року в західних областях України.