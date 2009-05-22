Українці перестали зважати на кризу (опитування)

Українці перестали зважати на кризу. Про це свідчать результати опитування Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, проведеного з 14 по 18 травня 2009 року.

Як повідомили УНІАН в інституті, це вже шостий етап всеукраїнського дослідження «Пульс кризи».

Експерти інституту відзначають, що результати дослідження показали, що в порівнянні з попереднім дослідженням різких змін у сприйнятті кризи українцями не відбулося. Більшість показників, що характеризують як матеріальний стан наших співвітчизників, так і емоційно-психологічні реакції на кризу, стабілізувалися, зауважують в інституті Горшеніна.

Так, 84,3% опитаних зізналися, що їх торкнулася фінансово-економічна криза, але рівень занепокоєння українців через кризу не зростає. Навпаки, в порівнянні з результатами першого етапу дослідження, проведеного в жовтні минулого року, сьогодні в суспільстві панує спокій. Якщо в жовтні 2008 року, характеризуючи зміни економічної ситуації в країні за останній місяць, «покращилась», - відповіли лише 0,8% респондентів, то в травні 2009 року їх кількість зросла до 10,7%. Відповідно зросла кількість тих, хто вважає, що економічна ситуація залишилась стабільною (з 9,1% в жовтні 2008 до 22,4% у травні 2009 р.), і на 25% (з 87,1% в жовтні 2008 до 63,1% в травні 2009 р.) зменшилась кількість тих, хто вважає, що ситуація погіршилась.

Відповідно до досліджень, 70% українського суспільства живе у бідності. Результати шести етапів «Пульсу кризи» засвідчили чіткий розподіл українського суспільства за матеріальним станом: близько 70% українців перебувають на межі бідності (ледь зводять кінці з кінцями - 32,8%; на їжу вистачає, але купівля одягу та взуття зумовлює труднощі – 36,1%) ще чверті (24,8%) в цілому на життя вистачає, але не на придбання цінних речей, і зовсім незначною є кількість тих, хто від цієї межі дуже далекий (майже не відчувають матеріальних труднощів 2,6%, взагалі не відчувають - 0,9%).

За результатами шести етапів дослідження «Пульс кризи» виявлено чітку групу населення, чиї доходи, незважаючи на кризу, зростають, і ця група має тенденцію до зростання. В травні 2009 року 13,1% респондентів зізналися, що впродовж останнього місяця їхні доходи зросли (в жовтні 2008 - 11,4%). Цікаво, що до цієї групи входять переважно пенсіонери. Кількість респондентів, чиї доходи знизились, зросла з 32,1% (в жовтні 2008 р.) до 41,9% (в травні 2009-го), а тих, чиї доходи залишилися на тому ж рівні, - з 55,15% до 42,4% відповідно.

Впродовж останніх восьми місяців українці вже звикли економити майже на всьому, проте майже не мають наміру робити ані грошових заощаджень (60,6% відповіли негативно, 35,3% - ствердно), ані продуктових запасів (75,5% - негативно, 23,4% - ствердно), що свідчить про те, що панічних настроїв в суспільстві сьогодні немає.

Дослідження «Пульс кризи» проводилось Інститутом Горшеніна з 14 по 18 травня 2009 року. Опитування проводилось у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів у віці 18 років і старше. Квотами у вибірці були: вік і стать. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%. Перший етап дослідження відбувся 22-25 жовтня 2008 року, другий – 5-10 листопада 2008 року, третій – 27 листопада - 4 грудня 2008 року, четвертий – 19-22 грудня 2008 року, п’ятий - 24-28 січня 2009 року.