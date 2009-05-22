Яценюк: у Путіна можна багато чому повчитися

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК братиме участь у президентській кампанії і розраховує на перемогу. Про це він сказав в інтерв`ю “Профілю” (№20 (89).

Відповідаючи на запитання “Якби ви самі не брали участі в президентських виборах, за кого віддали б свій голос?» А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я й не беру участь у виборах, я йду на них – перемагати».

Як відомо, сьогодні А.ЯЦЕНЮКУ виповнилося 35 років, і це дає йому право згідно з Конституцією України стати кандидатом у Президенти України.

Відповідаючи на запитання про те, що для нього вік перевага чи недолік А.ЯЦЕНЮК сказав, що «розмови про вік розпочалися ще тоді, коли мене призначали міністром економіки в парламенті Криму. Тоді мені було всього 26 років». «Вже майже десять років минуло, а мені здається, це було вчора. У мене рік за три йде – майже пенсіонер. Адже робота, яка була в мене, і та, яка буде, припускає дуже високий ступінь зношення», - додав він.

Кажучи про свої симпатії в світовій політиці, він сказав, що йому симпатичний Тоні БЛЕР, «імпонує КЛІНТОН», а також можна «багато чому повчитися і в ПУТІНА». «А ось історичні, масштабні особи в політиці для мене – це Франклін Рузвельт, Конрад Аденауер», - додав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, його ставлення до українських політиків, «м`яко кажучи, неоднозначне». «Для мене політик цінний не розмовою, а дією, і я орієнтуюся на тих державних діячів, у яких робота зводиться до ланцюжка «дія – результат – дія – результат», - зазначив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що, підбираючи в свою команду людей, керується принципом: «не приймаю фальші». «Мені не потрібна особиста відданість, важливий професіоналізм і принциповість», - додав він. За його словами, приблизно третина команди – це люди, що вже мають політичний досвід і вони представляли різні політичні сили. «Ще третина – люди, досі не пов`язані з політикою, – з бізнесу, науки, державної служби, медицини. Інші – лідери громадської думки з моральним авторитетом у суспільстві», - додав він. За його словами, на основі громадської організації «Фронт змін» буде створена політична партія.

Відповідаючи на запитання "Хто зіграв роль у вашому становленні як політика? Вас називали «людиною ЮЩЕНКА – чи так це насправді?" А.ЯЦЕНЮК сказав: "Мене ще називали людиною КУЧМИ, ПІНЧУКА, АХМЕТОВА та багато інших". "Але я нічого нікому не винен, окрім батьків. А що стосується досвіду, завжди працював з тими, хто старший за мене як мінімум на 10 - 15 років, у кого були знання і досвід, і, як губка, вбирав усе, що могло б мені стати в нагоді" , - додав він.