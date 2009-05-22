Скандал з Луценком може окошитися на МЗС?

Політологи вважають, що на сьогодні шанси на звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України значно зменшились.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві сказав президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ.

«Шанси на відставку міністра внутрішніх справ сьогодні суттєво зменшились… Якщо коаліція збережеться, то на відставку голосів не вистачить», - сказав він.

При цьому І.ЖДАНОВ зауважив, що виступ Ю.ЛУЦЕНКА минулого тижня на одному з ток-шоу «суттєво переломив точку зору в масовій свідомості», оскільки після тривалих «нападів», в тому числі з боку Партії регіонів, суспільство почуло інший варіант, як розвивались події в аеропорту Франкфурта-на -Майні.

За словами І.ЖДАНОВА, якщо факти, викладені Ю.ЛУЦЕНКОМ, підтвердяться, «то тут треба не ЛУЦЕНКА звільняти, а думати про ефективність діяльності Міністерства закордонних справ».

Разом з тим політолог назвав абсурдом створення двох Тимчасових слідчих комісій Верховної Ради з розслідування інциденту за участі Ю.ЛУЦЕНКА. На переконання І.ЖДАНОВА, жодна з них не зможе довести «ту правду, у якій всі зацікавлені».

Політолог сумнівається, що ці комісії зможуть відпрацювати єдиний варіант доповіді, що доводила б чи спростовувала провину Ю.ЛУЦЕНКА.

У свою чергу, директор політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО висловив думку, що цей конфлікт поступово спустять на гальмах, тому що з’являться нові проблеми, і «якихось кардинальних дій комісіями зроблено не буде».

Як повідомляв УНІАН, 5 травня іноземні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО з сином 4 травня провели півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими, але він подає у відставку з посади міністра внутрішніх справ України, щоб не дестабілізувати ситуацію в МВС.

19 травня ВР створила дві Тимчасові слідчі комісії з питань розслідування обставин інциденту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, що стався 4 травня 2009 року в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина).