Причини відставки Балоги - версії політологів

Політологи називають різні причини відставки Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції в Києві президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ висловив думку, що головна мета В.БАЛОГИ після відставки - не президентська кампанія, а підготовка до парламентської кампанії, щоб отримати у Верховній Раді хоча б невеличку фракцію і впливати на перебіг подій.

Водночас І.ЖДАНОВ припустив, що В.БАЛОГА на президентських виборах не зможе напряму підтримувати будь-якого кандидата в Президенти, оскільки має негативний імідж як серед політиків, так і серед населення, однак може робити це не публічно, зокрема, через структури, в тому числі регіональні, партії «Єдиний центр».

Разом з тим І.ЖДАНОВ назвав цинічними заяви Б.БАЛОГИ стосовно того, що Президент не виконав жодної обіцянки, які давав у 2004 році.

«А де був голова Секретаріату, чому він нічого не робив», - запитав політолог.

У свою чергу, директор політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО зазначив: «Очевидно Віктор Андрійович не виправдав надії Віктора Івановича, очевидно Президент обрав для себе іншу політичну траєкторію, яка не передбачає збереження посади за будь-яку ціну. Можливо, Президент хоче забезпечити собі плавну траєкторію сходження з посади».

Натомість директор Інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що причиною відставки В.БАЛОГИ міг стати його програш у боротьбі з найближчим оточенням Президента.