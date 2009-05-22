Янукович сказав, що думає про конфлікт Тимошенко з Єхануровим

Партія регіонів проголосує за відставку міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА, якщо Генеральна прокуратура підтвердить порушення, оприлюднені Головним контрольно-ревізійним управлінням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таку позицію висловив лідер цієї політичної сили Віктор ЯНУКОВИЧ.

“Будь-які звинувачення в корупції вищих посадових осіб повинні бути розслідувані Генеральною прокуратурою. Це стосується і звинувачень Юлії ТИМОШЕНКО на адресу Ю.ЄХАНУРОВА”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, уточнивши, якщо Генпрокуратура підтвердить факти, оприлюднені КРУ, Партія регіонів голосуватиме за відставку міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО виступила за відставку Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони у зв’язку з “безпрецедентним корупційним поводженням з бюджетними коштами” та земельними ресурсами.

У свою чергу, Міністерство оборони закликало керівництво уряду бути стриманими і виваженими в публічних заявах та відмовитися від практики використання неперевірених і сумнівних даних задля вирішення політичних завдань.

20 травня у ВР було зареєстровано проект постанови про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.